هالة فاخر تبدأ تصوير مسلسل "الليلة كبيرة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

بدأت الفنانة هالة فاخر خلال الساعات القليلة الماضية تصوير أولى مشاهدها في مسلسل الليلة كبيرة الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، ويأتي موعد تصوير مسلسل الليلة كبيرة بالتزامن مع احتفال الفنانة هاله فاخر بعيد ميلادها.

وتجسد هالة فاخر في العمل شخصية تدعى عدلات تمر بالعديد من المواقف الكوميدية مع أهل الحارة التي تعيش بها، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

ومن ناحيته قال مخرج العمل وسام المدني في تصريحات صحفية أنه قضى ما يقرب من شهرين للعمل مع ورشه حروف على كتابه سيناريو وحوار المسلسل الذي سيتم تقديمه في 10 حلقات منفصلة متصلة.

وأضاف أنه كان حريصا على البحث عن فكرة مميزة ومختلفة يقدم من خلالها كوميديا تناسب الأسرة المصرية والعربية مؤكدا أنه سيقدم من خلال هذا العمل مفاجأة كبرى وهي إعادة بعض نجوم الكوميديا الكبار التي ارتبطت بها أذهان الجمهور طوال السنوات الماضية.

يشار إلى أن مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشه حروف لكل من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم ومحمد طعيمة وعبد الرحمن ظاظا ولؤي شوكت وغيرهم الكثير من نجوم الفن.

ومن جانبه تنظر هاله فاخر عرض فيلمها السينمائي الجديد“ تاج ”التي تخوض بطولته برفقه النجم تامر حسني والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية جاره تامر حسني ويحدث بينهما مفارقات كوميدية مختلفة خاصة أن الفيلم يتم تصويره بطريقه جديدة لتتناسب مع أعمال الجرافيكس.

ويشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم محمد لطفي، دينا الشربيني، سوسن بدر، شيرين، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، ومجموعة أخرى من الفنانين، والفيلم هو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ومن تأليف وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.