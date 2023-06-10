السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن التأشيرات المزورة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر عندما تأخذ إجراء اليوم بفرض تأشيرات على أي أحد من أشقائنا السودانيين، بالدخول إلى مصر، بسبب وجود عصابات داخل السودان تم الكشف عنها تعطي التأشيرة الواحدة بـ500 دولار، وهي تأشيرات مزوّرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن سبب القرار الذي أصدرته مصر، هو وجود عصابات تم الكشف عنها داخل السودان تزوّر تأشيرات الدخول إلى مصر مقابل 500 دولار للتأشيرة الواحدة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف هذه التأشيرات المزوّرة داخل مينائي قسطل وأرقين على حدودنا الجنوبية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه يوجد لدينا بالموانىء المصرية أحدث وسائل الكشف على كل شيء، لافتاً إلى أن الموانئ المصرية مجهزة بكل شيء، وبالتالي فقد تم الكشف عن هذه التأشيرات المضروبة .

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

"جرح نافذ بالرقبة والظهر".. مصرع طفل إثر اعتداء أشخاص عليه بمرسى مطروح

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الدستور": نستهدف توسيع التعاون المشترك بين مصر ودول الكوميسا

النيابة تأمر بحبس طالب دهس طفلًا بدراجته النارية بمدينة الشروق

بتوجيهات رئاسية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على “إعدادية كفرالشيخ”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية