أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن التأشيرات المزورة

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر عندما تأخذ إجراء اليوم بفرض تأشيرات على أي أحد من أشقائنا السودانيين، بالدخول إلى مصر، بسبب وجود عصابات داخل السودان تم الكشف عنها تعطي التأشيرة الواحدة بـ500 دولار، وهي تأشيرات مزوّرة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن سبب القرار الذي أصدرته مصر، هو وجود عصابات تم الكشف عنها داخل السودان تزوّر تأشيرات الدخول إلى مصر مقابل 500 دولار للتأشيرة الواحدة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف هذه التأشيرات المزوّرة داخل مينائي قسطل وأرقين على حدودنا الجنوبية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه يوجد لدينا بالموانىء المصرية أحدث وسائل الكشف على كل شيء، لافتاً إلى أن الموانئ المصرية مجهزة بكل شيء، وبالتالي فقد تم الكشف عن هذه التأشيرات المضروبة .