السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آليات وزارة السياحة والآثار للتحول الأخضر

التحول الاخضر
التحول الاخضر

اتخذت وزارة السياحة والآثار العديد من الخطوات نحو السياحة الخضراء لمواكبة التحول الأخضر الذي تسعى إليه العالم في ظل اتجاه الدولة نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

يأتي التحول الأخضر من ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة بمصر؛ للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وفي السياق، نستعرض آليات وزارة السياحة والآثار للتحول الأخضر:

إلزام المنشآت الفندقية بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء

إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظات وفقا للمعايير الجديدة لتصنيف عالمي يراعى فيه الاستدامة

تشغيل سيارات تعمل بالطاقة الشمسية بموقعي الدير البحري ووادي الملوك في محافظة الأقصر

جاري العمل على توفير عدد آخر من السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية بجميع المواقع

تشغيل الأتوبيسات الكهربائية لنقل الزائرين بالأهرامات

موافقة البنك المركزي على تكلفة تحويل المركبات السياحية إلى أخرى تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%

وزارة السياحة والآثار السياحة الخضراء التحول الاخضر الممارسات الخضراء البناء الأخضر

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