السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: موقف مصر من القضية السودانية واضح وصريح

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد  الإعلامي أحمد موسى أن مصر والسودان ستبقيان دولتين تحبان بعضهما، وشعبهما يعلم قدر كل دولة عند الدولة الأخرى. 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد: "أحب أقول لبعض وسائل الإعلام الذي يحب أن يسيء لعلاقات مصر مع الأشقاء، ولا أحتاج للتفسير، فهؤلاء يحاولون الآن أن يسيئوا لعلاقاتنا مع أشقائنا السودانيين،  كما أنهم يسعون للوقيعة بين مصر والسودان". 

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر والسودان بينهما مشاعر الحب والود مستمرة، لافتًا إلى أن موقف مصر من القضية السودانية واضح وصريح، وهو لم ولن يتغير. 

كما وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لوسائل الإعلام التي تحاول الوقيعة بين مصر والسودان، قائلًا: "ستفشلوا"، لافتًا إلى أن المزايدة على الموقف المصري تجاه السودان أمر غير مقبول.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لدينا 5 ملايين مواطن سوداني ضيوف على أرض مصر".

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