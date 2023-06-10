السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائى دورى أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمى لمباراة مانشستر سيتى وإنتر ميلان

مانشستر سيتي وإنتر
مانشستر سيتي وإنتر ميلان

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وسيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في ملعب "أتاتورك الأوليمبي" بمدينة إسطنبول التركية في نهائي المسابقة الأوروبية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: أكانجي - ستونز - روبن دياز - أكي

خط الوسط: رودري - جوندوجان - دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - إرلينج هالاند - جاك جريليتش

أما تشكيل إنتر ميلان فضم كلًا من:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: درميان - أتشيربي - باستوني - دومفريس

خط الوسط: باريلا - بروزوفيتش - تشالهان أوغلو - دي ماركو

خط الهجوم: إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

بيب جوارديولا مانشستر سيتى سيموني إنزاجي انتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الدستور": نستهدف توسيع التعاون المشترك بين مصر ودول الكوميسا

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

النيابة تأمر بحبس طالب دهس طفلًا بدراجته النارية بمدينة الشروق

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إعدام قاتل نيرة أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية