نهائى دورى أبطال أوروبا.. التشكيل الرسمى لمباراة مانشستر سيتى وإنتر ميلان

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وسيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي عن التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في ملعب "أتاتورك الأوليمبي" بمدينة إسطنبول التركية في نهائي المسابقة الأوروبية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: أكانجي - ستونز - روبن دياز - أكي

خط الوسط: رودري - جوندوجان - دي بروين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا - إرلينج هالاند - جاك جريليتش

أما تشكيل إنتر ميلان فضم كلًا من:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: درميان - أتشيربي - باستوني - دومفريس

خط الوسط: باريلا - بروزوفيتش - تشالهان أوغلو - دي ماركو

خط الهجوم: إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.