لا يفوتك هذا المساء|الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على "إعدادية كفرالشيخ”

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بتوجيهات رئاسية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على “إعدادية كفرالشيخ”

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك، عن تبني الطالبة المتفوقة "منة الله عماد" والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، على مستوى محافظة كفرالشيخ.

https://www.dostor.org/4419905

قبل انطلاقها بساعات.. رسالة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الثانوية العامة 2023، قبل ساعات من انطلاق الامتحانات المقرر بدأها من يوم 12 يونيو بعد غد الإثنين، لأداء المواد غير المضافة للمجموع.

https://www.dostor.org/4419900

الليلة الموعودة.. كيف يمكن لـ"كولر" العودة بـ"الأميرة السمراء" من "مركب محمد الخامس"؟

«أنا أكثر خبرة من كولر فى الكرة الإفريقية».. بهذه الكلمات تفاخر سفين فاندنبروك، المدير الفنى لفريق الوداد البيضاوى المغربى، قبل أيام قليلة من مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويراها أقرب لفريقه وفقًا لنتيجة الذهاب التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف وحيد.

https://www.dostor.org/4419857

محمد عبدالعزيز: «تمرد» لم تتواصل مع الجيش قبل «30 يونيو».. وكنا نعلم أن الانتصار على الإخوان لن يحدث إلا بتحرك القوات المسلحة

قال النائب محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسى حركة «تمرد»، إن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، كان يعلم تفاصيل خارطة طريق ما بعد ٣٠ يونيو، وكان يعلم أن اعتصام الجماعة الإرهابية «رابعة» مسلح، لكنه حكى الرواية بطريقة أخرى، مؤكدًا: «قد يكون البرادعى أصبح ينسى بحكم السن.. أو أنكر الحقائق لأسباب سياسية».

https://www.dostor.org/4419861

متحدث الخارجية: الإجراءات الجديدة لدخول السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد

أوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر لتنظيم دخول مواطني السودان إلى أراضيها تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الإخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يومًا على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.

https://www.dostor.org/4419828

"إقالات جماعية" لأعضاء "كُتاب مصر" بسبب الاشتراكات السنوية

حالة من الغضب انتابت عددًا من أعضاء النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر مؤخرًا بعد إبلاغهم بإزالة صفة العضوية بسبب تأخرهم فى سداد اشتراكهم السنوى؛ وبحسب المادة 14 من قانون الاتحاد رقم 65 لسنة 1975 بخصوص إنشاء اتحاد الكتاب الصادر بتاريخ 31 يوليو لسنة 1975 تنص على أنه إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، تزول صفة العضوية في الحالات المبينة في البنود (أ)، (ج)، (هـ)، بقرار من مجلس الاتحاد.

https://www.dostor.org/4419806

22 يونيو.. محمود سعد يحاور أحمد أمين في "Sold Out" عبر "WATCH IT"

يحل النجم أحمد أمين ضيفًا على برنامج "SOLD OUT" والذي يعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونيو، ويحاوره الإعلامي محمود سعد.

https://www.dostor.org/4419779