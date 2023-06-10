السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى وزيري: 30 ألف قطعة آثرية مستردة من الخارج

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

حل الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ضيفاً على برنامج "الحياة اليوم"، ليكشف عن جهود الوزارة في استعادة القطع الآثرية المهربة للخارج.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك جهود مبذولة من الدولة في تنمية قطاع الآثار والاكتشافات الأثرية منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 كان هناك تهريب بمعدلات غير مسبوقة للآثار المصرية للخارج، موضحاً أن إدارة الأثار المستردة تتابع الآثار المعروضة في كل المتاحف العالمية ليتم التحقيق في الوقائع حتى يتم إستردادها.

وأشار إلى أن عدد القطع المستردة حتى الآن نحو 30 ألف قطعة آثرية، متابعاً: "يعملوا أكثر من متحف ويفتحوا متاحف جديدة".

وأوضح أنه قبل 2011 كانت البعثات المصرية لاكتشاف الآثار من 3 لـ4 بعثات فقط سنويًا، مشيراً إلى أنه منذ 2016 بدأت الدولة تدعم الاستكشافات بشكل ضخم حتى وصل عدد البعثات إلى 50 بعثة مصرية في عام 2019.

مواد متعلقة

شعبة الدخان: لم يتم غلق الشركات المنتجة والارتفاعات الجنونية شجع تجار

محمد الغبارى: كلام الرئيس السيسى أقصر طريق لمكافحة الإشاعات

أشرف العشرى: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم فى تأهيل الكثير من العاملين

زكى القاضى يتحدث عن أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية

صلاح مغاورى: الأكاديمية العسكرية مكسب كبير لوطننا.. والرئيس يحرص على زيارتها

عمادالدين حسين: رسائل مهمة فى زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية فجر اليوم

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": "استمارة تمرد" الهدف منها أن يكون كل مواطن شريكًا فى المعركة ضد الإخوان

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": جماعة الإخوان فى لحظة أصبحت تعادى الجميع

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

المجموع الكلي للصف السادس الابتدائي الأزهري 2023 ورابط النتيجة

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الدستور": نستهدف توسيع التعاون المشترك بين مصر ودول الكوميسا

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

النيابة تأمر بحبس طالب دهس طفلًا بدراجته النارية بمدينة الشروق

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إعدام قاتل نيرة أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية