مصطفى وزيري: 30 ألف قطعة آثرية مستردة من الخارج

حل الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ضيفاً على برنامج "الحياة اليوم"، ليكشف عن جهود الوزارة في استعادة القطع الآثرية المهربة للخارج.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن هناك جهود مبذولة من الدولة في تنمية قطاع الآثار والاكتشافات الأثرية منذ ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 كان هناك تهريب بمعدلات غير مسبوقة للآثار المصرية للخارج، موضحاً أن إدارة الأثار المستردة تتابع الآثار المعروضة في كل المتاحف العالمية ليتم التحقيق في الوقائع حتى يتم إستردادها.

وأشار إلى أن عدد القطع المستردة حتى الآن نحو 30 ألف قطعة آثرية، متابعاً: "يعملوا أكثر من متحف ويفتحوا متاحف جديدة".

وأوضح أنه قبل 2011 كانت البعثات المصرية لاكتشاف الآثار من 3 لـ4 بعثات فقط سنويًا، مشيراً إلى أنه منذ 2016 بدأت الدولة تدعم الاستكشافات بشكل ضخم حتى وصل عدد البعثات إلى 50 بعثة مصرية في عام 2019.