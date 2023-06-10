السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بتوجيهات رئاسية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على “إعدادية كفرالشيخ”

الأولى على إعدادية
الأولى على إعدادية كفرالشيخ

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك، عن تبني الطالبة المتفوقة "منة الله عماد" والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى محافظة كفرالشيخ. 

وتتكفّل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.
يأتي ذلك بناءً على تكليفات الرئيس بتبني الطالبة تعليميًا، نظرًا لظروفها الأسرية الصعبة، ودعمًا لتفوقها العلمي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الأكاديمية الوطنية للتدريب أكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري توجيهات رئيس الجمهورية توجيهات السيد الرئيس تاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسسة حياة كريمة

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