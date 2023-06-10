بتوجيهات رئاسية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على “إعدادية كفرالشيخ”

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة في بيانٍ مشترك، عن تبني الطالبة المتفوقة "منة الله عماد" والتي حصلت على المركز الأول على المرحلة الإعدادية، وذلك على مستوى محافظة كفرالشيخ.

وتتكفّل كل من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها من الجامعة.

يأتي ذلك بناءً على تكليفات الرئيس بتبني الطالبة تعليميًا، نظرًا لظروفها الأسرية الصعبة، ودعمًا لتفوقها العلمي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتبنى المواهب، والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب.