لضيق الوقت.. خروج فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان من موسم عيد الأضحى

أعلنت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ع الزيرو” الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان عن خروج العمل من سباق موسم أفلام عيد الأضحى المقبل على أن يتم طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي في وقت لاحق.

أسباب خروج فيلم ع الزيرو من موسم أفلام عيد الأضحى

ونشرت الشركة المنتجة بيان وضحت فيه أسباب خروج وجاء البيان كالتالي: “نظرا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مومنتاج وموسيقى تصويرية ومكساج وحرصال من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احتراما لتاريخها ولنجوم الفيلم ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر وفي نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة".

واختتم البيان: “فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله”.

ويتبقى لصناع فيلم “ع اليزرو” بطولة محمد رمضان أيام قليلة على انتهاء التصوير بقيادة المخرج ماندو العدل ومن المتوقع عرض الفيلم ضمن موسم اجازة نهاية العام الجاري.