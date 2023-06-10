قبل ساعات من نهائى أبطال أوروبا.. نشوب حريق فى محيط ستاد أتاتورك "فيديو"

شب حريق في محيط ستاد أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية، والذي يشهد مباراة مانشستر سيتي وإنتر بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتقام اليوم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية.



ونشر فلوران بليتنبيرج، مراسل شبكة سكاي سبورتس، فيديو عبر حسابه على منصة التدوينات القصثيرة "تويتر"، لمحيط ستاد أتاتورك ويتصاعد الدخان من إحدى المناطق القريبة من ملعب المباراة.

وشهدت الساعات الماضية توافد جماهير الفريقين على المنطقة المحيطة بملعب أتاتورك، قبل ساعات من المباراة النهائية للبطولة من أجل دخول المدرجات، أو مشاهدة المباراة من المنطقة الخاصة بمشجعي الفريقين خارج الملعب.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ريال مدريد، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبًا بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين، فيما وصل إنتر للنهائي على حساب ميلان بالفوز عليه في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد في المباراتين.