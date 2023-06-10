السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عالم أزهري: يجب على الزوج إخبار زوجته عند الخروج من المنزل (فيديو)

د. يسري جبر
د. يسري جبر

أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن الزوج عندما يخرج من بيته يجب عليه أن يخبر زوجته إلى أين هو ذاهب، قائلا: "فيه دليل على إن المرء إذا خرج لتعبده أن يعلم أهله، ومن يلوذ به بموضعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله  وسلم كان يخرج إلى الغار، وأهله يعلمون بموضعه. وماذا يريد بخروجه، والحكمة في ذلك ".

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم السبت: "كثير من الرجال للأسف يبقى متزوجا ويخرج ولو سألته زوجته أنت رايح فين يزوغ منها، لا من حقها بقي أنها تعرف فين عشان تبقى مطمئنة عليك".

واستكمل: "أدب النبي كان مع زوجته أنه يعلمها، أنه في غار حراء يعرفها عنوانه، وخارج ليه، يقول لها أتعبد. تغيب قد إيه ، قل لها كذا يوما، كل ده يجعل للزوجة اطمئنان على زوجها وعشان كمان لو تأخر تعرف تروح تسأل عليه فين، لكن إنك أنت تعامل زوجاتك بالغموض وتبقى عامل زي البوليس السري مع مراتك ما تعرفش عنك أي حاجة، ضده من ضمن أسباب فشل الزواج".

وأضاف: "المرأة لا بد لو خرجت يبقى زوجها عارف تحركاتها، علشان يبقى مطمئن عليها فلو تأخرت يعرف هيلاقيها فين، ما نبقاش عايشين مع بعض حياة الفوازير، المرأة تخرج وما تبينش وجهة خروجها، والراجل يخرج ما يبينش وجهة خروجه لا لولاده ولا لزوجته، ما ينفعش كده ليس من سنة الحبيب، من سنة الحبيب حسن العشرة".

 

https://youtu.be/13-joL821Oo 

الدكتور يسري جبر علماء الأزهر الشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم

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