السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ما لم يقله الحنين

أشرف قاسم
أشرف قاسم

- لماذا تغنى؟

- لأرسم نورسة البحر

فى اللحن،

أرسل فى الصوت ما لم يقله

الحنين

لأشعل من نورها

ألف درب

أضىء الزمان الظلامى

من صبحها

كى يبين

أحبك..

هل تدركين الغرام الخريفى؟

هل تدركين الجمال الحزين؟

كأنك آخر سيدة فى الزمان

وأول سيدة فى الزمان

وأول فاتحة للنهار

وآخر خاتمة

للسنين

تنقط من شفتيك الأغانى

فتنشر سوسنها فى المكان

ولحنًا يترجم حزن الكمان

فيبكى أساه

مع الراحلين

تلامس هذى الأصابع قلبى

فتنبت فيه حقول الكروم

ودوحة فل تظلل

أغنية الياسمين

لماذا أغنى؟

لعينيك يا سدرة النور

يا أول الغيث

يا آخر الوجد

يا سبحة الحسن

يا قبلة الواصلين

أغنى لكل البلاد التى تتشكل حين أراك

لكل الجمال الذى تحتويه يداك

أغنى وأكتب عشقى بدمعى

أشكله من مداد اليقين

تخافين منى؟

أخاف عليك،

على طفلة من صفاء الحليب

ومن رقة الأمل المستريب

تنادى: حبيبى

يرد الصدى:

سيد العاشقين!!

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