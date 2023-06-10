محمد الغبارى: كلام الرئيس السيسى أقصر طريق لمكافحة الإشاعات

حلل اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية فجر اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية النظام الإداري في حديثه لطلاب الأكاديمية وخاصة من المدنيين الذين يتلقون تأهيلًا نفسيًا وبدنيًا قبل الالتحاق بوظائفهم.

وأضاف أن مدة الدورة في الأكاديمية العسكرية تختلف حسب كل نوع من الوزارات والهيئات الحكومية، موضحًا أن الموظفين يقيمون داخل الأكاديمية بنفس طريقة التدريب لطلاب الكلية الحربية.

وأشار إلى أهمية تلقي كل الشباب لمسميات الأمن القومي، لأنه من ضمن التحديات التي واجهتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية عدم الوعي بأهمية الأمن القومي.

وتابع: "أقصر طريق لمكافحة الإشاعات، هو كلام الرئيس السيسي، لأنه كلام من الرئيس مباشرة، وهو تكذيب للإشاعات التي تروج حول الدولة المصرية، سواء في شكل حديثه للطلاب أو ندوة أو مؤتمر صحفي".