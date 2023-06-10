الدفاع الروسية تعلن تدمير مدرعات أوكرانية فى محور زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، عن تدمير مدرعات أوكرانية في محور زابوريجيا.

ونشرت الدفاع الروسية اليوم، لقطات توثق تدمير قواتها الجوية لمدرعات أوكرانية في محور زابوريجيا.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن طواقم المروحيات الروسية من طراز Ka-52 رصدت تحرك مدرعات غربية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محور زابوريجيا ودمرتها جميعها باستخدام صواريخ موجهة عالية الدقة، وفقًا لما نشرته الدفاع الروسية على صفحتها بموقع التليجرام.

وكشفت اللقطات التي وثقتها الدفاع الروسية، عن أن عددًا من المدرعات الأوكرانية حاولت الفرار من خط المواجهة، إلا أن الطيارين الروس كانوا أكثر سرعة ودقة، ودمرتها جميعًا.

"زيلينسكى" يعلن بدء عمليات الهجوم المضاد فى أوكرانيا دون تحديد المرحلة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن بدء عمليات الهجوم المضاد في أوكرانيا، رافضًا الإفصاح في أي مرحلة الآن.

جاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف.

وقال زيلينسكي: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، في أي مرحلة، لن أتحدث بالتفصيل أعتقد أننا سنشعر بكل شيء بالتأكيد".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين، كما سنقدم 5 آلاف قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأوكرانيا لمساعدتها في الحرب ضد روسيا".

فيما بحث رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مبادرة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا خلال الاتصال، عن أن وفدًا من قادة سبع دول إفريقية سيتوجه إلى روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب، لبحث المبادرة مع الطرفين.