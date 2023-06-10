السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد وفاة متسولة قنا.. "كريمة": التسول حرام ومن يدفع المال مشارك فى الإثم

أحمد كريمة
أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله كرّم الإنسان، والإنسان الذي يتنازل عن كرامته وعن عزته، ويرفض الامتهان والعمل الشريف ويجري في بطالة وعطالة يستجدي الناس فهو مجرم، ومن يساعدهم بدفع المال لهم "يأثم".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أرجو من الناس أن ينتبهوا إلى التحري فيمن يتلقى الصدقات، أهيب بالناس ألا ينخدعوا بمحاولات وألاعيب المتسولين، فلدينا مؤسسات المجتمع المدني يُدفع إليها الأموال نظير سندات، وهي تدفع بالمال لمستحقيه".

وحذر من إعطاء المال للمتسولين في إشارات المرور وعند المساجد، مردفًا: "المتسول يأثم، والمتسبب في الإثم كالمباشر، فمن يعينه على الإثم مشارك له".

حقيقة العثور على مليون جنيه فكّة في بيت متسولة بعد وفاتها

متسولة قنا مليون جنيه بحوزة متسولة

مواد متعلقة

حقيقة العثور على مليون جنيه فكّة فى بيت متسولة بعد وفاتها

حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. اغتيال محمد أبوشقرة فى 9 يونيو 2013

الباز: الحكومة واعية بالمشاكل الأساسية ولديها خطة وإجراءات عاجلة للخروج من الأزمة

محمد الباز: المصحف ليس رمزًا للإرهاب

الباز يحذر من حزب "محلك سر" ويوضح خسائر توقف المشروعات القومية

المخرج خالد يوسف: خطر الإخوان لم ينته.. ولو لم ينزل الجيش لحمايتنا من بلطجية الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو لوقعنا فى مهلكة

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية الخميس والجمعة وتنصح بارتداء الكمامات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إعدام قاتل نيرة أشرف

الـ11 يا أهلى.. كيف يتفادى المشجعون المشاكل النفسية قبل مباراة الوداد؟

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمنطقة التجمع

انقلاب سيارة مشروبات غازية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية