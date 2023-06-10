بعد وفاة متسولة قنا.. "كريمة": التسول حرام ومن يدفع المال مشارك فى الإثم

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الله كرّم الإنسان، والإنسان الذي يتنازل عن كرامته وعن عزته، ويرفض الامتهان والعمل الشريف ويجري في بطالة وعطالة يستجدي الناس فهو مجرم، ومن يساعدهم بدفع المال لهم "يأثم".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أرجو من الناس أن ينتبهوا إلى التحري فيمن يتلقى الصدقات، أهيب بالناس ألا ينخدعوا بمحاولات وألاعيب المتسولين، فلدينا مؤسسات المجتمع المدني يُدفع إليها الأموال نظير سندات، وهي تدفع بالمال لمستحقيه".

وحذر من إعطاء المال للمتسولين في إشارات المرور وعند المساجد، مردفًا: "المتسول يأثم، والمتسبب في الإثم كالمباشر، فمن يعينه على الإثم مشارك له".