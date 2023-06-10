"ماراثون الثانوية ينطلق"| 783 ألف طالب يؤدون الامتحانات.. وغرف عمليات لمواجهة أى طارئ

- تسليم اللجان للرؤساء تحت حراسة أمنية ومراقبة بالكاميرات

- توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وحظر استخدام الموبايل

ينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، الإثنين، على مستوى الجمهورية، حيث يستهل الطلاب الامتحانات بمادتى التربية الدينية والتربية والوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب ٧٨٣ ألفًا و٢٥ طالبًا وطالبة، منهم ٢٦٧ ألفًا و٢١١ طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و٣٩١ ألفًا و٦٧١ طالبًا بشعبة علمى علوم، و٩٨ ألفًا و٦٥٨ طالبًا بشعبة علمى رياضة، إضافة إلى ٣٤ طالبًا وطالبة بالمستشفيات، و٨٠ طالبًا فى مراكز التأهيل.

بينما وصل إجمالى عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا ١٨٢٤ طالبًا، و٢٥٥ من الطلاب المكفوفين، موزعين على ٢٠٩٨ لجنة سير.

85% من الأسئلة اختيار من متعدد.. و15% فقط لـ«المقالية».. والإجابة فى «البابل شيت»

تعقد الامتحانات فى لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية، وتقرر أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة بالاختيار من متعدد، ولن تتضمن أسئلة مقالية.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بنظام الكتاب المفتوح، ويجيب الطالب فى «البابل شيت» عن أسئلة الاختيار من متعدد، إضافة إلى وجود ورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، على أن تكون نسبة أسئلة الاختيار من متعدد ٨٥٪ و١٥٪ للأسئلة المقالية.

وتتيح الوزارة ورقة مفاهيم يتم توزيعها على الطلاب داخل اللجان، تشمل أهم المفاهيم داخل المادة التى يمتحنها الطالب، ليستعين بها الطالب فى أداء الامتحان، على أن يقوم الطالب بإعادتها لمراقب اللجنة فى نهاية الامتحان، مع منع كتابة أى شىء عليها والاحتفاظ بها نظيفة.

وشددت الوزارة على أن تكون صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بدقة لتقيس نواتج التعلم، لأن الامتحان هدفه التمييز بين مستويات الطلاب، كما تراعى الأسئلة الفروق بين مستويات الطلاب، وسيكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا بنسبة ١٠٠٪، دون أى تدخل بشرى، وتعهدت الوزارة بأنه لن يتم تسريب فى امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣ مع التصدى لأى محاولات غش.

وسلمت الوزارة امتحانات المواد خارج المجموع إلى لجان مراكز توزيع الأسئلة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بجميع المحافظات، ويصل إلى ٨٠ مركزًا، تمهيدًا لتوزيعها على اللجان فجر يوم الامتحان، تحت حراسة أمنية مشددة، بينما محافظتا القاهرة والجيزة، يتم توزيع الامتحانات فيهما مباشرة صباح يوم الامتحان.

وتعقد لجان غرف العمليات، بداية من اليوم، بديوان عام الوزارة وجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة تسليم لجان السير لرؤساء اللجان، وتركيب الكاميرات.

وطالبت الوزارة جميع المديريات التعليمية بتأسيس غرفة عمليات مصغرة داخل كل إدارة تعليمية، تكون متصلة بغرفة عمليات المديرية التعليمية، وتتصل الأخيرة بغرفة عمليات الوزارة، لتكون جميع الغرف مرتبطة فى آن واحد، لمراقبة اللجان من خلال كاميرات المراقبة.

ويشرف رؤساء اللجان، بعد تسلم اللجان من لجان النظام والمراقبة، على تركيب كاميرات المراقبة، وتوزيع كشوف المناداة، وتوزيع «الديسكات» وفقًا لتعليمات الوزارة، بأن تكون هناك مسافة آمنة بين الطلاب منعًا للغش.

وشددت الوزارة، على رؤساء اللجان، بمنع فتح صندوق أظرف أسئلة الاختبارات وكراسات الإجابات، إلا داخل اللجان، تحت إشراف رئيس الدور ومراقب اللجنة.

فى السياق نفسه، أعلنت مديريتا التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة عن استعداد جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة، وتفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والداخلية والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لبدء ماراثون الثانوية العامة ٢٠٢٣.

كما جرى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى طارئ قد يحدث، مع ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش، ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشكلات أولًا بأول.

خبير تربوى: «بلاش سهر».. والتخمين الأول فى الغالب صحيح

قدم الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، نصائح لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣، لاجتياز الامتحانات بأفضل طريقة.

وحذر من التأثير السلبى للسهر والإجهاد على الذاكرة، مشددًا على أهمية قراءة كل سؤال جيدًا والتركيز فى كل كلمة فى متن السؤال قبل تدوين الإجابة.

وقال: «ضع نقطة صغيرة على الإجابة التى طرأت مباشرة على ذهنك، وإذا كنت متأكدًا من الإجابة ظلل الدائرة بالكامل، وإذا لم تكن متأكدًا فاحذف أولًا البدائل التى تكون متأكدًا من عدم صحتها وأجل السؤال للنهاية، فإذا لم تستطع التوصل لإجابة صحيحة يقينية وكنت مضطرًا لتخمين الإجابة فاختر أول إجابة تطرأ على ذهنك لأنها غالبًا ستكون الصحيحة والعقل اللا واعى هو الذى أرشدك إليها فى البداية».

ونصح الخبير التربوى بحل الامتحان بترتيب الأسئلة كلما أمكن ذلك، لأن الأسئلة غالبًا ما تكون مرتبة ترتيبًا منطقيًا من السهل للأصعب، وقد تجد فى إجابة الأسئلة السهلة ما يسهل عليك مهمة حل الأسئلة الصعبة.

وقال: «انتبه جيدًا لصيغ النفى والتعميم والتخصيص التى ترد فى متن السؤال فإنها قد تغير المقصود من السؤال».

وأضاف: «لا تتوقف طويلًا أمام سؤال لا تعرف حله واتركه إلى نهاية الامتحان، فإن الذاكرة حينما تنشط فى حل الأسئلة الأخرى تستدعى علاقات وروابط أخرى قد تنشط معها العلاقات والروابط المرتبطة بالسؤال الذى تم تجاوزه فترجع إليه مرة أخرى وتحله».

وأشار «حجازى» إلى أنه فى حال العجز عن تذكر الإجابة الصحيحة، فإن شرب القليل من الماء مع إسناد الظهر إلى المقعد وأخذ نفس عميق من الأنف وإخراجه ببطء من الفم وتدليك مقدمة الدماغ برفق بكلتا اليدين، كلها أمور مفيدة فى تنشيط الذاكرة.

واختتم: «فى كل الأحوال يجب أن تحافظ على هدوئك، ويمكنك أن تحدد فى ذهنك الموضوع الذى ينتمى إليه السؤال فى الكتاب، وحاول أن تعيد تذكره فى الذهن، وقبل أن تتخذ قرارًا بتخمين الإجابة، عليك أن تتأكد من مراجعة ورقة المفاهيم جيدًا، وراجع الإجابات قبل تسليم ورقة الإجابة، ولا تراجع مطلقًا بعد الخروج من اللجنة».

وزير التربية والتعليم يحذّر من الغش أو الشغب

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسائل مهمة للطلاب، قائلًا: «تجب قراءة الأسئلة بدقة وبهدوء قبل الإجابة عنها، إضافة إلى كتابة البيانات بشكل صحيح، والتأكد من تظليل الدائرة التى تناسب السؤال وفق ترقيمه فى كراسة البابل شيت والأسئلة، والبدء بالإجابة عن الأسئلة السهلة البسيطة، والإجابة عن الأسئلة المقالية فى الفراغات الموجودة أسفل كل سؤال، والابتعاد عن أى أعمال شغب أو محاولات غش».

وأتاحت الوزارة للطالب أن يكتب خطوات الحل فى ورقة الأسئلة، ولكن لا بد من نقلها إلى كراسة الإجابة، لأنه سيتم تصحيح ورقة الإجابة فقط. وأضافت الوزارة أنه يجب على الطالب نقل وكتابة الرمز التعريفى لنموذج الأسئلة فى ورقة البابل شيت، موضحة أنه لو أن نموذج الأسئلة يحمل الحرف «أ» فيجب على الطالب أن يدون الحرف «أ» فى نموذج البابل شيت، ولو كان يحمل الحرف «ب» فعليه تدوين الحرف «ب» فى ورقة البابل شيت.

من جهته، قال خالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه ليس شرطًا تسلم نفس رقم نموذج الأسئلة كل امتحان بامتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه من الممكن أن يتسلم الطالب رقم نموذج «أ» ومرة أخرى يتسلم رقم نموذج «ب». وأضاف أنه على طلاب الثانوية العامة تسجيل رقم النموذج فقط فى ورقتى البابل شيت وورقة الأسئلة المقالية، لافتًا إلى أنه ليس من الضرورى تسلم نفس بوكليت الأسئلة يوميًا.

فنيات التصحيح

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تدريب ٥٦٨ معلمًا على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكترونى، وذلك لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكترونى بمراحلها المختلفة، حيث تضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحها، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها فى ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، بالإضافة إلى كيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكترونى للتقدير.