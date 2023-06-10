احذر الإصابة بالتسمم.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول البطيخ

البطيخ هو فاكهة صيفية منعشة ولذيذة، تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف والفيتامينات والمعادن، كما تحتوي على مادة الليكوبين التي لها فوائد مضادة للأكسدة والالتهابات.

لذلك يعتبر البطيخ مفيدا لصحة الجسم والبشرة والشعر، إذا تم تناوله بمقدار معتدل ولكن، كما يقول المثل "كل إفراط ضار"، فالإفراط في تناول البطيخ قد يسبب بعض الأضرار الصحية التي يذكر الخبراء بموقع "hindustantimes" بعضًا منها.

الإصابة بالإسهال:

البطيخ يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف، وهذان العنصران قد يؤديان إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والانتفاخات والغازات، كما أن البطيخ يحتوي على نسبة من الفركتوز، وهو نوع من السكر قد يسبب مشاكل هضمية للأشخاص المصابين بحساسية تجاهه.

ارتفاع مستوى السكر في الدم:

البطيخ غني بالسكر، كما أنه يمتلك مؤشرًا جلايسيميًّا مرتفعًا، وهو مقياس لقدرة الطعام على رفع سكر الدم، لذلك، قد يؤدي تناول البطيخ بشكل مفرط إلى زيادة مستوى الجلوكوز في الدم، خصوصاً لدى المصابين بداء السكري، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات خطيرة، مثل تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية أو الكلى أو العين.

الإصابة بتسمم الماء:

تسمم الماء أو فرط الماء هو حالة تحدث عندما يحتوي الجسم على فائض من الماء، مما يؤدي إلى تخفيف تركيز الصوديوم في الدم، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث أعراض مثل التورم والإرهاق وصداع وغثيان وتشنجات، وبما أن البطيخ يحتوي على نسبة ماء عالية، فإن تناوله بشكل كبير قد يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، التي قد تتطور لتلف خلايا الدماغ أو القلب.

الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية:

البطيخ يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم ونبضات القلب، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم، مما قد يسبب اضطرابات ومشاكل في الجهاز الدوراني، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو هبوط متسارع في ضغط الدم أو توقف القلب، وقد يكون هذا الخطر أكبر لدى المصابين بأمراض الكلى أو المستخدمين لأدوية مدرة للبول.

الإصابة بالحساسية الغذائية:

بعض الأشخاص قد يكونوا حساسين للبطيخ أو لمادة الليكوبين الموجودة فيه، وقد يحدث لهم رد فعل تحسسي عند تناوله، وقد تتراوح أعراض هذه الحساسية من طفيفة إلى خطيرة، مثل إجهاد في القناة الهضمية أو طفح جلدي أو تورم في الوجه أو صعوبة في التنفس.