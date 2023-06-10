حليم يعود إلى الأوبرا.. «المتحدة» تسترجع زمن الفن الجميل بـ«حفل العندليب»

حقق الحفل الغنائى الذى أقامته دار الأوبرا المصرية للاحتفاء بذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مساء أمس الأول، نجاحًا كبيرًا يُضاف إلى سلسلة النجاحات التى حققتها أعرق دور الأوبرا فى العالم العربى والشرق الأوسط، خلال الفترة الأخيرة.

ونُقل «حفل العندليب» بشكل مباشر وحصرى على شبكة تليفزيون «الحياة»، فى إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاحتفاء برموز الفن المصرى بشكل محترف يليق بهم، ونقل مختلف الفعاليات الخاصة بوزارة الثقافة المصرية، خاصة المقامة فى دار الأوبرا المصرية.

وقاد الحفل فرقة «عبدالحليم نويرة» للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، وخلال دقائق من بثه على قناة «الحياة» تصدر محرك البحث «جوجل»، وقوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحظى «البث المباشر» للحفل على الصفحة الرسمية لشبكة تليفزيون «الحياة» على «فيسبوك» بإقبال ضخم من الجمهور على المشاهدة، وسط إشادات كبيرة بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت بداية الحفل بمطرب الأوبرا والوريث الشرعى لصوت العندليب الأسمر، المطرب أحمد عفت، الذى قدم عددًا من الأغنيات ألهب بها مشاعر الجمهور فى دار الأوبرا وأمام الشاشات، على رأسها: «بحبها» و«توبة».

وحرص «عفت» على مشاركة الجمهور فى الغناء معه، خاصة فى أغنية «بحلم بيك»، التى أشعل بها ساحة المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الجمهور، كما قدم أغنيات أخرى مثل «سواح»، التى كان لها مفعول السحر مع الجمهور، وهو الأمر نفسه الذى حدث مع أغنية «جبار»، قبل أن يوجه التحية للفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أحمد عامر.

وظهر فى الحفل، أيضًا، المطرب الشاب المتمكن من أدواته حسام حسنى، الذى قدم عددًا من روائع العندليب عبدالحليم حافظ، منها «كامل الأوصاف» و«صافينى مرة».

وانطلق بعدهما محمد حسن فى الغناء الفردى، مقدمًا رائعة من أهم روائع العندليب الأسمر هى أغنية «نعم يا حبيبى»، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذى أبدى إعجابه بالصوت الطربى لـ«حسن».

كما أطرب وليد حيدر الجمهور بعدد من أغانى العندليب، منها «حبيبها»، قبل أن يقدم كل من محمد حسن وفرح الموجى أغنية «حاجة غريبة»، وذلك بأداء غنائى وتمثيلى رائع على مسرح دار الأوبرا، ليذكرا الجمهور بالثنائية الرائعة والعالقة فى أذهان الجميع بين العندليب الأسمر والفنانة شادية من فيلم «معبودة الجماهير».

كما قدم وليد حيدر وأميرة أحمد «دويتو» مماثلًا، وهو «تعالى أقولك»، وأعاد الثنائى بإطلالتهما الخفيفة الأغنية الرائعة التى قدمها العندليب وشادية أيضًا فى فيلم «لحن الوفاء».

وعبر المطرب الشاب محمد حسن عن سعادته بمشاركته فى الحفل، الذى حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربى، بعد نقله على الهواء مباشرة.

وقال حسن، لـ«الدستور»: «مشاركة مهمة جدًا مع فرقة نويرة العريقة بقيادة المايسترو أحمد عامر، وعدد مميز من فنانى دار الأوبرا، والحمد لله الناس اتبسطت بيا جدًا، وعلى المستوى الشخصى سعيد بها للغاية، لأنها تأتى فى ذكرى ميلاد العندليب».

وأضاف: «سعدت جدًا بعدما علمت أن الحفل مذاع على قناة الحياة، اللى دايمًا معانا فى كل حفلاتنا، وأوجه الشكر للدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، على مجهوده الكبير لتقديم الحفل بهذا الشكل، وكذلك الدكتورة أمانى السيد، مدير عام الموسيقى العربية، على ثقتها الغالية»، مشددًا على سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور معه أثناء الغناء والتنقل بين الأغنيات.

وعبرت المطربة أميرة أحمد عن سعادتها بالمشاركة فى الحفل، وقالت، لـ«الدستور»: «شرفت بمشاركتى البسيطة مع زملائى وسعيدة للغاية بها، خاصة أنه حفل فى آخر الموسم، وحفل العندليب بالتحديد الكل يسعد بالمشاركة فيه للاستمتاع بأغانى هذا الفنان العظيم».

واختتمت بقولها: «الحمد لله، الحفلة كانت جميلة، وزمايلنا كلهم كانوا نجوم، والمايسترو أحمد عامر كان متميزًا كعادته ومختلفًا وعامل شغل جبار، ويا رب عقبال كل الحفلات اللى جاية».