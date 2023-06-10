فى ذكرى ميلاد "الهرم".. نجاح الموجي أسطورة الكوميديا والإفيهات الخالدة

يوافق غدا الأحد، ذكرى ميلاد النجم نجاح الموجي، والذي ولد في 11 من يونيو عام 1945، ورحل في 25 سبتمبر عام 1998، فهو من أبناء قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اسمه الحقيقي عبد المعطي محمد الموجي، حيث استعار اسم "نجاح" من اسم شقيقه الأكبر عرفاناً له لدعمه وتشجيعه دائماً.

حصل الموجي، على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما حاول التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات.

بدأ الموجي حياته مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا هامًّا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام 1969.

وقد أثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيراً خاصة في المسرح، أهمها دوره في مسلسل أهلاً بالسكان عام 1984، وقد تخرج في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته في هذا المجال إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة.

واحتفالًا بذكرى ميلاد الكوميديان نجاح الموجي، نسلط الضوء على أشهر الإيفهات والجمل الكوميدية التي نذكرها حتى وقتنا هذا ولعل أشهرها:

أشهر إفيهات الراحل نجاح الموجي:

"صح بس هنكر": من الإفيهات التي ارتبطت بشخصيته "الهرم" بفيلم الكيت كات، حيث قدم نجاح الموجي شخصية "الهرم" تاجر المخدرات الذي فضحه "الشيخ حسني" والذي كان يقوم بدوره الفنان محمود عبد العزيز.

"دانا الشعب": قدم الفنان نجاح الموجي شخصية "مزيكا" بمسرحية المتزوجون، والذي استطاع أن يجذب له الأنظار من خلال حديثه مع الفنان "جورج سيدهم" عندما وجه سؤال "تعرف أية عن السياسة ياد يا مزيكا".. ليرد الموجي "أنا الشعب" بعدها ينفجر المسرح بالكامل من الضحك.

توفي الفنان الكوميدي عبد المعطي محمد الموجي "نجاح الموجي" فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب، وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.