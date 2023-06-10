سيارة محملة بالعجول تصرع جزارًا في مركز إسنا

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، حادثًا مروريًا حيث صدمت سيارة أحد الأشخاص ويعمل جزار أمام المجزر مما أدى لوفاته متأثرًا بإصابته.

وقد انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وسيارة إسعاف وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم التحفظ على السيارة والسائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارا بمصرع جزاء صدمته سيارة محملة بعجول أثناء عودتها للخف مما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بجراحه، وتم اتخاذ اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.