السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتحاد الصناعات: زيارة الرئيس السيسي لـ"الكوميسا" ستعطي زخمًا ودعمًا سياسيًا كبيرًا

الكوميسا
الكوميسا

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الكوميسا من الاتفاقيات المهمة جدًا لمصر لأنها تلغي الجمارك بين الدول وتعطي أفضلية للمنتجات الدول أعضاء المجموعة.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تعطي زخمًا ودعمًا سياسيًا كبيرًا فضلًا عن الدعم الاقتصادي وخصوصًا مع زامبيا مشيرًا إلى أن صادرات مصر إلى تلك الدولة ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تلك الزيارة سوف يكون لها مردود جيد خلال الفترة المقبلة وخاصة مع تحسن برامج المساندة التصديرية.

اتحاد الصناعات أفريقيا الاتفاقيات الاقتصادي الانعقاد

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