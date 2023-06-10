السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يستقبل اللاعبين الجدد فى معسكر منتخب مصر

فيتوريا يستقبل اللاعبين
فيتوريا يستقبل اللاعبين الجدد في معسكر المنتخب

استقبل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ومحمد غرابة مدير المنتخب، اللاعبين الجدد في المعسكر المقام حاليًا بالقاهرة استعدادًا لمباراة غينيا المقرر لها ١٤ يونيو الجاري، والمقرر إقامتها بمراكش بالمغرب في إطار مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا  بكوت ديفوار.

وتشهد قائمة منتخب مصر تواجد ٦ لاعبين في صفوف المنتخب تحت قيادة فيتوريا لأول مرة، وهم: محمد أبوجبل ومهند لاشين وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

وانتظم ١٨ لاعبًا في معسكر المنتخب وهم: محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش ومحمد أبوجبل  ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، على أن ينتظم على جبر في  المعسكر غدًا.

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر معسكر منتخب مصر مباراة مصر وغينيا

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