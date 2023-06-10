مصر تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول "الكوميسا"

قال فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ووكيل لجنة تطوير الصناعات الصغيرة بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الكوميسا هي اختصار لـ"السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا"، وهي منظمة اقتصادية إقليمية تضم 21 دولة، بما في ذلك مصر كعضو مراقب فيها، والهدف منها تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول منطقة شرق وجنوب إفريقيا، وتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة في الدول الأعضاء.

وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في المنظمة، ومن خلال الانضمام إلى الكوميسا، يمكن لمصر الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة في المنطقة، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء في الكوميسا.

وأشار فوزي عبدالجليل، إلى مصر قدمت مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، في إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017-2026، بهدف تعميق الإنتاج الصناعي، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقًا للميزة التنافسية.