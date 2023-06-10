أشرف العشرى: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم فى تأهيل الكثير من العاملين

أوضح الكاتب الصحفي، أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، أهم الرسائل من زيارة الرئيس السيسي لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هذه الزيارة مثلت بالفعل رؤية واضحة لطلاب الأكاديمية وللشعب المصري حتى يكون على وعي بما تقوم به الأكاديمية في تطوير وتأهيل كوادر المستقبل.

وأضاف أن الأكاديمية تقوم بتأهيل العديد من المدنيين المعينين في وزارات النقل والصحة والخارجية، والمالية والتعليم العالي من خلال الإعداد والتنشئة والتأهيل النفسي.

وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم حاليًا في إعداد وتأهيل الكثير من العاملين في الدولة.