السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشرى: الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم فى تأهيل الكثير من العاملين

أشرف العشري
أشرف العشري

أوضح الكاتب الصحفي، أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، أهم الرسائل من زيارة الرئيس السيسي لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هذه الزيارة مثلت بالفعل رؤية واضحة لطلاب الأكاديمية وللشعب المصري حتى يكون على وعي بما تقوم به الأكاديمية في تطوير وتأهيل كوادر المستقبل.

وأضاف أن الأكاديمية تقوم بتأهيل العديد من المدنيين المعينين في وزارات النقل والصحة والخارجية، والمالية والتعليم العالي من خلال الإعداد والتنشئة والتأهيل النفسي.

وأكد مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الأكاديمية العسكرية تقوم بدور مهم حاليًا في إعداد وتأهيل الكثير من العاملين في الدولة.

مواد متعلقة

زكى القاضى يتحدث عن أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية

صلاح مغاورى: الأكاديمية العسكرية مكسب كبير لوطننا.. والرئيس يحرص على زيارتها

عمادالدين حسين: رسائل مهمة فى زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية فجر اليوم

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": "استمارة تمرد" الهدف منها أن يكون كل مواطن شريكًا فى المعركة ضد الإخوان

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": جماعة الإخوان فى لحظة أصبحت تعادى الجميع

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": المواطن انخدع فى شعارات الإخوان والممارسة أثبتت العكس

محمد عبدالعزيز لـ"الشاهد": جماعة الإخوان اختطفت ثمار 25 يناير

أستاذ اقتصاد: المدارس التكنولوجية تجربة رائدة في مصر

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن إعدام قاتل نيرة أشرف

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

الـ11 يا أهلى.. كيف يتفادى المشجعون المشاكل النفسية قبل مباراة الوداد؟

حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمنطقة التجمع

انقلاب سيارة مشروبات غازية على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية