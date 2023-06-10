السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس لجنة الشؤون الإفريقية لـ"الدستور": نستهدف توسيع التعاون المشترك بين مصر ودول الكوميسا

شريف الجبلي
شريف الجبلي

الكوميسا هي اختصار للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة، ومنذ أن أطلق الرئيس السيسي خلال القمة خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى للفترة من 2021 حتى 2025، والتي تهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بين الدول الأعضاء، بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

في هذا السياق، علق الخبراء على انعقاد القمة وسبل التعاون المشتركة التي تستهدف علي جانب الانعقاد فضلا عن الأهداف الحقيقة التي تسعى مصر لتحقيقها من رفع حجم التجارة البينية مع تلك الدول وتوقيع برتكولات تعاون في عديد من القطاعات.

ومن جانبه قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن دول الكوميسا مهمة جدًا حيث تمثل حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا نحو مليار و400 مليون دولار.

وأضاف الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن دول الكوميسا في إفريقيا تمثل نحو 21 دولة وهو يعتبر ثقلًا كبيرًا داخل القارة الإفريقية.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، أننا بحاجة إلى تكثيف الجهود مع دول الكوميسا لأنها ليست علي المستوى المطلوب ويمكن الاستفادة منها أكثر من ذلك.

وأوضح أن المباحثات التي تتم على هامش الكوميسا منها دولة زامبيا حيث تم عقد منتدى استثمار تستهدف الوسائل المختلفة لزيادة التعاون بين دول الكوميسا وتم توقيع عدة بروتوكولات تعاون مشتركة في قطاعات عدة الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية وهناك تركيز خاص علي التعاون في قطاع الأدوية.

وأكد الجبلي، أن هناك رؤية واضحة من خلال الاجتماعات المقامة لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا، مشيرًا إلى أنه منذ تسلم مصر رئاسة الكوميسا في نوفمبر 2021، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة هذا التجمع الاقتصادي حيث كانت المرة الأولى خلال عامي 2001 و2002، ويقوم الرئيس بكثير من الجهود لزيادة سبل التعاون المشترك مع دول الكوميسا وخاصة الدول الإفريقية.

اتحاد الصناعات إفريقية أفريقيا اقتصاد الاجتماعات

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