السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: السبيل لحياة طيبة مطمئنة فى كلام الله

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن السبيل إلى حياة طيبة مطمئنة هادئة رغم صعوبة الحياة، هي في كلام الله، والهدي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الله أمن أهل مكة وقت النبي عليه الصلاة والسلام رغم الصراع حولها إكرامًا للحرم ولبيت الله، بدليل قوله تعالى: "أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا"، كما ذكرهم الله بنعمه بقوله "يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا".

رغم غلاء الأسعار فإنه لا خوف على الأرزاق

وتابع، أنه رغم غلاء الأسعار فإنه لا خوف على الأرزاق لأنها بيد الله، مستدلًا بقوله تعالى "وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا".

وأشار إلى أن عَبْدِاللهِ الثّقَفيِّ رضي الله عنه قَال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله، قُلْ لي في الإِسْلاَمِ قَوْلًا لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَال: "قُلْ آمَنْتُ باللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ"، مؤكدًا أنه بالإيمان والاستقامة يتحقق رغد العيش.

رمضان عبدالمعز حياة طيبة كلام الله الهدى كلام النبي عليه السلام غلاء الأسعار الأرزاق

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