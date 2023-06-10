حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمنطقة التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس خادمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة

وكشفت التحقيقات الأولية عن أنه المتهمة تعمل خادمة في المنازل وتتوجه كل فترة لتنظيف منزل الضحية، وتمكنت من سرقة 80 ألف جنيه من داخل مسكنها بأسلوب المغافلة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة يفيد بقيام خادمتها بسرقة مبلغ مالي من داخل محل سكنها بأسلوب المغافلة، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم ضبط المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.