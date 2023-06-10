زكى القاضى يتحدث عن أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية

حلل الكاتب الصحفي ‫زكي القاضي، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده الكلية الحربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة تفقدية لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بعد أن عاد من جولته الإفريقية والتي ضمت أنجولا وزامبيا وموزمبيق مساء أمس.

وأضاف أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية تطرق إلى العديد من الملفات المختلفة.

وأشار إلى حرص مصر على التواصل مع الدول الإفريقية وفتح علاقات اقتصادية بشكل كبير، فضلًا عن تأكيده على نجاح تجربة الأكاديمية العسكرية في إعداد وتأهيل الموظفين المتقدمين لشغل وظائف جديدة ورسالته الواضحة للطلاب خلال تناول وجبة الإفطار: "إنتوا بكرة وجهزوا أنفسكم لبكرة".

وأكد أن الرئيس السيسي تطرق في حديثه للطلاب للأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية تعامل الدولة المصرية مع تداعيات الأزمة.