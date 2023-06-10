السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

الأزهرية
الأزهرية

نستعرض لكم فى هذا التقرير، لينك نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023، بعد اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طلاب، وحضر منهم 164563 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 124710 طلاب وذلك بنسبة 75.78%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 41496 طالبا.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 155536 طالبا، وحضر منهم 153717 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 110119 طالبا بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان 45416 طالبا.

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها

لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

وتيسيرًا على طلاب الأزهر وأولياء الأمور، وجه وكيل الأزهر الشريف،  بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنــــا).

خطوات الحصول على لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

  1. الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا).
  2. اختار المرحلة التعليمية للطالب الأزهري (ابتدائي - إعدادي)
  3. اختار المنطقة التعليمية الخاصة بالطالب
  4. ادخال رقم جلوس الطالب
  5. اضغط على كلمة بحث لظهور النتيجة كاملة بالتفاصيل

 

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

وفي وقت سابق، قال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه بتوجيهات من الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تمكين المرأة ووضعها في المناصب القيادية، تقديرًا لجهودها، تم إشراك المعلمات لأول مرة في أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنهن يبذلن جهودا كبيرة في أعمال الكنترول ويثبتن جدارتهن فيما يوكل إليهن من أعمال.

 

الأزهر نتيجة الشهادة الابتدائية نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023 بوابه الازهر الالكترونية للنتائج بوابة الازهر الالكترونية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الداخلية" تعلن مغادرة أول فوج من حجاج القرعة

تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

عاجل بالرابط.. احصل على نتيجة الابتدائية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

زيلينسكى: سنتوصل قريبًا لاتفاق مع حلفائنا للحصول على طائرات مقاتلة

"الضبعة" سنوات التحقق والإنجاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

القس رأفت رؤوف الجاولي

الفهم السريع والفهم الإبداعى

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

التخطيط الفلسطيني: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين