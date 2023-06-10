ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

نستعرض لكم فى هذا التقرير، لينك نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023، بعد اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، في مشيخة الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2022- 2023م.

تفاصيل نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طلاب، وحضر منهم 164563 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 124710 طلاب وذلك بنسبة 75.78%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 41496 طالبا.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 155536 طالبا، وحضر منهم 153717 طالبا، وبلغ إجمالي الناجحين 110119 طالبا بنسبة 71.64%، ومن لهم دور ثان 45416 طالبا.

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، معربًا عن خالص تمنياته لهم بالمزيد من النجاح والتوفيق، واستمرار التفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدّوا ويجتهدوا ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها

لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

وتيسيرًا على طلاب الأزهر وأولياء الأمور، وجه وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات، وذلك من خلال الرابط التالي (من هنــــا).

خطوات الحصول على لينك نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2023

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج (من هنا). اختار المرحلة التعليمية للطالب الأزهري (ابتدائي - إعدادي) اختار المنطقة التعليمية الخاصة بالطالب ادخال رقم جلوس الطالب اضغط على كلمة بحث لظهور النتيجة كاملة بالتفاصيل

وفي وقت سابق، قال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه بتوجيهات من الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تمكين المرأة ووضعها في المناصب القيادية، تقديرًا لجهودها، تم إشراك المعلمات لأول مرة في أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنهن يبذلن جهودا كبيرة في أعمال الكنترول ويثبتن جدارتهن فيما يوكل إليهن من أعمال.