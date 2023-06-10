صلاح مغاورى: الأكاديمية العسكرية مكسب كبير لوطننا.. والرئيس يحرص على زيارتها

حلل الكاتب الصحفي ‫صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده للكلية الحربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن وجود الأكاديمية العسكرية بهذا القدر الكبير من الكفاءة يعد مكسبًا كبيرًا لوطننا، والرئيس السيسي يحرص على زيارتها دائمًا.

وأضاف أن الرئيس حريص في كل فترة على أن يلتقي أبناءه من الطلاب للحديث علي تطورات الأوضاع العالمية وما قام به في جولته الإفريقية الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس تحدث عن أهمية تلقي المتقدمين للوظائف العامة في الوزارات لدورات تأهيلية في الأكاديمية العسكرية للوصول لأعلى مستوى من الانضباط والرقي في العمل المدني.

وأكد أن الرئيس زار الأكاديمية في وقت مبكر بعد صلاة الفجر لحرصه على أن تكون هذه الاجتماعات بشكل دوري، للحديث مع أبنائه الطلاب.