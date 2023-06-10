السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدني: تحية إعزاز وتقدير لجميع ضيوف الرحمن

الوزير خلال المشاركة
الوزير خلال المشاركة

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن احتفالية الشركة الوطنية مصر للطيران بتوديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444ه/ 2023 م من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور  اللواء علاء الأحمدي رئيس الجهاز التنفيذي لحجاج جمهورية مصر العربية والمهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار محمد موسى رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ومجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والداخلية والأوقاف ومصر للطيران.

في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني التهنئة لحجاج بيت الله الحرام، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل منهم، مبينا أن الله (تبارك وتعالى) دعاهم لحج بيته الحرام فلبوا الدعاء فهنيئا لهم، متمنيا لهم الاستمتاع بهذه الرحلة المباركة، كما طالبهم بالدعاء لمصر.

كما أكد على حرص وزارة الطيران المدني على تقديم أقصى ما لديهم من جهد لخدمة أهلهم وذويهم من ضيوف الرحمن، المسافرين على مصر للطيران وشركات الطيران الأخرى، مشيرا إلى أن جميع العاملين في قطاع الطيران المدني على أهبة الاستعداد لاستقبال الحجاج، قائلا: "الجميع يعمل على قدم وساق وبكل فخر ومسئولية لخدمة ومراعاة ضيوف الرحمن في رحلات الذهاب والعودة وخاصة كبار السن وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل تجربة سفرة آمنة مدعمة بخدمات متنوعة وشاملة خلال رحلتهم المباركة".

وقد أشاد الوزير بالتنسيق التام مع السلطات السعودية وجميع الوزارات والجهات المعنية من أجل خدمة ضيوف الرحمن، موجها الشكر لجميع وزارات الدولة المصرية من وزارة الأوقاف والداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والصحة والمالية وغيرها من الجهات المعنية بشؤون الحجاج وكل الجهات العاملة بالمطارات على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات من أجل خروج موسم حج هذا العام بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة الحجاج المصريين ويضمن سلامتهم وراحتهم.

من ناحية أخرى، توجهت الدكتورة نيفين القباج بالشكر والتقدير وزير الطيران المدني ووزير الداخلية ووزير الصحة والسكان على الدعم المستمر وإنجاح موسم حج هذا العام حيث يصل إجمالي الحجاج إلى ٤٥ ألف حاج بزيادة عن أعداد السنة الماضية، وكان نصيب وزارة  التضامن ٥٥٠٠ من حجاج الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات.

وقالت القباج إنه تم سفر وفد من الوزارة لتنظيم وخدمة الحاج طول فترة الحج حتى رجوعهم بالسلامة إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تخصيص 5 جوائز للحجاج المسافرين قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف لكل حاج وهم: “الحاجة رقية عبده رسلان والحاج محمد محمد الصباغ والحاجة مني صلاح الدين حسين والحاج عبد الوهاب أبو الحميد علي والحاجةابتسام محمد النفوس”.

 

 

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