عمادالدين حسين: رسائل مهمة فى زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية فجر اليوم

حلل الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده الكلية الحربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك رسائل مهمة في زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية فجر اليوم.

وأضاف أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على القيام بجولات مستمرة لتفقد الكلية الحربية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتحدث مع الطلاب ويشهد العديد من تدريباتهم، موضحًا أن طبيعة الحديث تختلف علي حسب التحديات أمام الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة تعمل على تخفيف أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال البرنامج الاقتصادي، ودوره في صمود مصر ضد تلك الأزمات.