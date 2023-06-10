السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على خطى بنزيما.. مودريتش يفكر في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف

مودريتش
مودريتش

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني قد يعدل عن قرار بقاءه في الفريق هذا الصيف.

مودريتش هدف كبير لكبار أندية السعودي، حيث يطمح الثنائي الهلال وأهلي جدة لضمه هذا الصيف.

وقال الصحفي الإسباني “توماس جونزاليس مارتن”، أن مودريتش لديه عرض من المملكة العربية السعودية وسيحصل على 110 مليون لمدة موسمين ويفكر جديًا في قبوله والرحيل عن الميرنجي على خطنى زميله كريم بنزيما الذي انتقل لاتحاد جدة.

ويلعب لوكا مودريتش ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012.

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعله حرًا للتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة النادي الملكي؛ ورغم ارتباط اسمه بالانتقال للدوري السعودي إلا أن مودريتش أكد على رغبته في الاعتزال ضمن صفوف الفريق الملكي.

وشارك لوكا مودريتش في 52 مباراة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري وسجل 6 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق، من أصل 488 مباراة لعبها منذ بداية مسيرته مع ريال مدريد وسجل 37 هدفًا وصنع 77.

لوكا مودريتش مودريتش ريال مدريد الهلال أهلي جدة

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