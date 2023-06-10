تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

حذر الفلسطينيون من مخطط إسرائيلي جديد، لهدم 200 محل ومنشأة اقتصادية فلسطينية، في منطقة وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم أهالي سلوان فخري أبوذياب في تصريح صحفي، إن هذا المخطط يهدف إلى إقامة مشروع استيطاني، يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي "وادي السيليكون" على أنقاض المحال والمنشآت الاقتصادية الفلسطينية، التي يمتد عمرها لعشرات السنوات، وتعد مصدر دخل لمئات العائلات الفلسطينية في القدس.

وأضاف أن مخطط تهويد وادي الجوز في القدس من أخطر المخططات الإسرائيلية، التي تهدف لتفريغ تلك المنطقة من الوجود الفلسطيني، وزرع الاستيطان فيها، بحجة التطوير الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المنطقة تعد من أهم المراكز الاقتصادية للفلسطينيين، وأن الاحتلال يريد من خلال هذا المخطط الاستيطاني العنصري تدمير المقومات الاقتصادية للفلسطينيين في المدينة المقدسة.

من جانبه، أوضح الخبير في شئون الاستيطان خليل التفكجي، أن المخطط الاستيطاني في وادي الجوز يعد من أخطر المشاريع الاستيطانية التي تقام في القدس منذ احتلالها عام 1967، وذلك من أجل دمج القدس الشرقية والغربية مع بعضهما، وإعادة تشكيلها من جديد لتصبح بؤرة استيطانية ضخمة داخل الأحياء الفلسطينية.

وقال إن هذا المخطط يأتي ضمن برنامج قوات الاحتلال الإسرائيلية الاستعمارية، التي تقوم على أساس تطويق الأحياء الفلسطينية بالمستوطنات، وتقطيع التواصل بينها، وكذلك استكمال عملية الدمج الكامل في جميع المجالات بين القدس الشرقية والغربية، لمنع إقامة دولة فلسطينية.