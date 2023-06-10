روسيا: الأمم المتحدة فشلت في إقناع أوروبا بإعادة ربط بنك روسيلخزبنك بنظام سويفت

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة فشلت في إقناع أوروبا بإعادة ربط بنك روسيلخزبنك بنظام الدفع السريع "سويفت".

جاء هذا وفقا لما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم السبت.

وقال المسؤول الروسي إنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لكنها فشلت في إقناع الأوروبيين بإعادة ربط بنك روسيلخزبنك بسويفت، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع فيرشينين في تصريحات صحفية اليوم، " الطبع، فإن السؤال الذي طرحناه، هو إعادة ربط بنك روسيلخزبنك بنظام الدفع السريع سويفت، في الواقع اعترفت الأمم المتحدة اليوم بأن مثل هذا التغيير وهذه الإجراءات تصطدم بجدار كامل من السلبية من جانب أولئك الذين يتخذون القرارات في الاتحاد الأوروبي وفي العواصم الغربية الأخرى".

وأشار فيرشينين إلي أن موقف الغرب بأنه منافق و ذو وجهين، لأنه، بحسب فيرشينين، هناك فرق كبير بين التصريحات التي تتحدث عن الإعفاءات المزعومة للصادرات الزراعية من روسيا وما يحدث بالفعل.