المستشار سامح عبدالحكم ينعى "والدة" رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

نعى المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء وصادق المواساة، قائلًا: أنعى وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم سيادته وكل ذويها من الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وكانت قد تُوفيت، مساء أمس الجمعة، والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسيقام العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.