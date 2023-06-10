الغرفة التجارية بالجيزة: 66 مليون جنيه فائضًا في ميزانية العام الماضي

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة آخر اجتماع له اليوم برئاسة السيد عبد الله غراب نائبا عن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام بمقر الغرفة التجارية الرئيسي بالجيزة وذلك لعرض الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة للعام المنتهي 2022.

وبدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابق ومحضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ بتاريخ 27-2-2023 وذلك بحضور المستشار صلاح عبد العليم المستشار القانوني للغرفة وعادل رزين المستشار الاقتصادي للغرفة وعلاء حماد رئيس القطاع المالي والإداري وخالد عبد السميع مدير عام التخطيط والمتابعة.

وبدأت الجلسة باستعراض من مدير التخطيط للحسابات المالية للعام الماضي من إيرادات ومصروفات والأعمال الجديدة التي تمت، مؤكدًا أن الغرفة حققت فائضًا ماليًا هذا العام ما بين الإيرادات والمصروفات بلغ 66 مليون جنيه.

وطالب عبد الله غراب المجلس القادم أن يكون التاجر هو الاهتمام الأول لمجلس الإدارة والعمل على تقديم خدمات صحية واجتماعية له مثل إنشاء مستشفى متطور وراق لخدمات التجار وأسرهم وإنشاء نواد اجتماعية ودور مناسبات للتجار وذلك في إطار تنمية التواصل بين مجلس الإدارة والتجار بزيادة الخدمات المقدمة لهم.

وقال صابر سرور إنه في إطار المصارحة والمكاشفة يجب أن تعود أموال التجار لهم في شكل خدمات مقدمة لهم في كافة المجالات وزيادة عدد المقرات لتسهيل تقديم الخدمات للتجار فتلك أموال التجار ومجلس الإدارة أمناء عليها مع التواصل السريع مع المسئولين لحل مشاكل التجار ومنتسبي الغرفة والدفاع عن التجار وتبني قضاياهم ومشاكلهم.

وفي نهاية آخر اجتماع لمجلس الإدارة الحالي قدم الحاضرون الشكر للنائب عادل ناصر على نما قدمت من خدمات للغرفة والتجار والتي كان أهمها تطوير المبنى الإداري للغرفة وتحديث العمل بالغرفة بشكل إليكتروني وإمداد العاملين بأحدث الأجهزة وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للتجار والمترددين على الغرفة.