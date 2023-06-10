السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيف يرى نجوم العالم نهائى الأبطال بين السيتى وإنتر؟

نهائي دوري الأبطال
نهائي دوري الأبطال

لا صوت يعلو فوق صوت نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي في ملعب "أتاتورك" بالعاصمة التركية إسطنبول.

 

الفريقان يواجهان بعضهما البعض لأول مرة في البطولة، حيث يسعى إنتر لحصد لقبه الرابع تاريخيًا بينما يسعى مانشستر سيتي لحصد لقبه الأوروبي الأول.

 

"الدستور" في السطور التالية يستعرض لكم كيف يرى نجوم العالم نهائي الأبطال بين السيتي وإنتر؟

 

التصريحات التالية لأبرز نجوم ومدربي العالم الحاليين والسابقين عن موقعة أتاتوك وفقًا لتصريحات صحفية على مدار الأسابيع الماضية في الصحف العالمية.

 

سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة الإسباني قال: "يعتقد الجميع أن السيتي سيفوز لكن يجب عليهم الحذر؛ لأن إنتر يمتلك نظاما دقيقا مع 5 مدافعين و3 لاعبي خط وسط ومهاجمين يغلقون المساحات بشكل جيد للغاية وفي الوسط يجتمعون ويساعدون المهاجم، أقول هذا من واقع التجربة، لقد عانينا ضد إنتر في مباراتين".

 

روبرتو كارلوس، لاعب إنتر وريال مدريد السابق: "فريقي الأول في أوروبا كان إنتر، لقد أنفق السيتي الكثير لمدة 7 سنوات وستكون مباراة صعبة للسيتي، استحق النيراتزوري المباراة النهائية، إذا كان إنتر لديه دوافع قوية ويملكون الحماس يمكنهم الفوز، الإنتر قوي للغاية صنع اسما صعباً يجب أن يكونوا شديدي التركيز، إنه نهائي دوري الأبطال".

 

وقال روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا: "عندما تصل إلى النهائي لا يوجد توقع، لكن إنزاجي أنا أعرفه جيدًا، ثقوا بسيمون".

 

بينما استفاض أسطورة التدريب السابق أريجو ساكي في شرح كيفية وقف السيتي: "علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن السيتي يلعب بجناحين ووسط مهاجم ودي بروين الذي غالبا ما يقترب منهم بينما إنتر يملك دفاع مكون من خمسة لاعبين، تتكون من جزأين جانبيين وثلاثة قلوب دفاع مما يعني أن النيراتزوري سوف يفوق عددهم في كثير من الأحيان في منتصف الملعب".

 

وأضاف: "الأمر بسيط سيهتم ظهيرا الإنتر بأجنحة بيب بينما سيكون هناك ثلاثة مدافعين مع هالاند وحده، هذا يعني أنه إذا لم يقترب أحد الثلاثة من دي بروين أو لاعب الوسط الذي يدخل البوكس فسيكون لدى السيتي رجل أو اثنان آخران في منتصف الملعب، حيث يمكنهم الاستحواذ على الكرة، من الناحية العملية مع 352 هو الدفاع بخمسة رجال وليس ثلاثة رجال وتضيع العناصر في مرحلة البناء أو الضغط العالي".

 

كاكا أسطورة ميلان السابق قال: "يمكن أن يحدث أي شي غداً حتى لو كان السيتي مرشحاً".

 

كلارنس سيدورف أسطورة ميلان السابق: "الإنتر لديه تاريخ وفاز بالأبطال، السيتي ليس لديه تاريخ ولا يمكنهم قول أكثر من ذلك، إنزاجي يعرف كيف يفوز بالنهائيات ولا أحد يحب اللعب ضد الإيطاليين لأنهم يملكون ثقافة ومعرفة كيفية الدفاع والصبر والاهتمام بخط الدفاع".

 

وأخيرًا قال سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق: "هذه المرة، سأكون واحدا من مشجعي السيتي أهتف للفريق مع بقية الجماهير، لا أستطيع الانتظار وأثق جدا في الفريق".

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