السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة  الأهلية اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي  2022-2023 م بكليات الجامعة الأهلية، رافقه خلال الجولة كلا من: الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، و الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، و الدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي  صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، و الدكتور إيهاب عبد الحي  مدير البرامج بكلية الهندسة.
 
حيث قام دكتور شريف خاطر بتفقد اللجان الامتحانية والتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية للعملية الامتحانية، وقد أشاد بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات ، مع تواجد جميع مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.
 

و قام خلال الجولة بإستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.

وأكد الدكتور شريف خاطر  خلال الجولة أن جامعة المنصورة  الأهلية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

IMG-20230610-WA0224
IMG-20230610-WA0224
IMG-20230610-WA0222
IMG-20230610-WA0222
IMG-20230610-WA0223
IMG-20230610-WA0223
شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة الأهلية المنصورة جامعة المنصورة الأهلية امتحانات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

تطوير الموانئ البحرية.. إعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر

إزالة تعديات على 4000 متر أملاك دولة فى بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

حبس سيدة ضبطت بـ"هيروين" بقصد الاتجار فى الإسكندرية

الرئيس السيسى يتقدم مشيعى جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48