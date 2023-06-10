رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022-2023 م بكليات الجامعة الأهلية، رافقه خلال الجولة كلا من: الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، و الدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، و الدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، و الدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة.



حيث قام دكتور شريف خاطر بتفقد اللجان الامتحانية والتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية للعملية الامتحانية، وقد أشاد بحسن سير العملية الامتحانية و توافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإمتحانات ، مع تواجد جميع مديرى البرامج ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.



و قام خلال الجولة بإستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الإمتحانات.

وأكد الدكتور شريف خاطر خلال الجولة أن جامعة المنصورة الأهلية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا.

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