ردًا على العرض السعودى.. وكيله: أليجرى مستمر مع يوفنتوس فى الموسم الجديد

حسم جيوفاني برانشيني، وكيل أعمال ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، موقف الأخير من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكانت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، قد أكدت في تقريرها الصادر صباح اليوم السبت، أن أليجري تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية لضمه في الصيف، حيث توقعت أن يكون هذا النادي هو فريق الهلال السعودي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكيل أليجري يرد على العرض السعودي

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية تصريحات جيوفاني برانشيني، قائلًا: "أعتقد أن أليجري سيستمر مع يوفنتوس في الموسم الجديد 2023-2024".

وأضاف برانشيني: "أليجري مقتنع ومندمج مع مشروع يوفنتوس الرياضي، وأعتقد أنه يريد استكماله معهم، لذلك لا أعتقد حدوث أي شيء كبير".

واختتم برانشيني تصريحاته، مؤكدًا: "أليجري وإدارة يوفنتوس كانا واضحين بشأن ذلك، سيستمر الموسم المقبل مع يوفنتوس".

وأفادت الشبكة العالمية في تقريرها، أن هذه التصريحات جاءت خلال تواجد جيوفاني برانشيني في مدينة "إسطنبول" في تركيا، لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" 2023.

ورغم تصريحات برانشيني، ولكن التقارير الصحفية تؤكد حدوث اجتماع مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، سيجمع بين أليجري والممثلين السعوديين للسماع إلى تفاصيل العرض، ومن ثم تحديد موقف المدرب.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي، صاحب الـ55 عامًا، رفقة يوفنتوس في يونيو 2025.

وتولى أليجري مسئولية تدريب فريق يوفنتوس لفترتين، حيث كانت الفترة الأولى من يوليو 2014 حتى يونيو 2019، وقاد الفريق في 271 مباراة، حقق خلالها 191 انتصارًا، و41 تعادلًا، بينما تلقى 39 هزيمة.

أما الولاية الثانية بدأت منذ مايو 2021 حتى الآن، وقاد الفريق في 108 مباريات، حقق خلالها 58 انتصارًا، و21 تعادلًا، بينما تلقى 29 هزيمة.