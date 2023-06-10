رسميًا.. ريال مدريد يعلن عودة براهيم دياز حتى 2027

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، عودة براهيم دياز لاعب الفريق بعد انتهاء إعارته لصفوف ميلان الإيطالي.

وأشار النادي، في بيان، إلى أنه يوم الثلاثاء 13 يونيو، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا في مدينة ريال مدريد، سنظم حفلًا لتقديم براهيم دياز، الذي سيعود كلاعب لنادينا حتى 30 يونيو 2027، بعد إعارته لثلاثة مواسم في ميلان.

وأضاف أن دياز أصبح لاعباً أساسياً في الفريق الإيطالي التاريخي، ومع براهيم كان ميلان بطلاً لدوري الدرجة الأولى مرة أخرى في عام 2022 ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

براهيم دياز هو لاعب في ريال مدريد منذ يناير 2019 وفاز بالفعل بدوري واحد وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة مع نادينا ، قبل إعارته إلى ميلان في سبتمبر 2020.

ويعتبر دياز ثالث صفقات الميرنجي في الصيف، بعد ضم جودي بيلينجاهم من بروسيا دورتموند الألماني وعودة الظهير الأيسرفران جارسيا من صفوف رايو فايكانو.

ويسعى النادي الإسباني لحسم صفقة المهاجم هذا الصيف، بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.