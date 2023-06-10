أحد العائدين لـ"مثلث ماسبيرو": حياتي بدأت من جديد بعد تطوير منزلي (فيديو)

نجاحات غير مسبوقة تحققت في ملف العشوائيات، والذي كان يعتبر ضمن أضخم التحديات التي تواجهها الدولة.

ومنطقة مثلث ماسبيرو كانت ضمن العشوائيات التي تمكنت الدولة من تحقيق إنجاز كبير، وتحويلها من عشش وسكن غير آدمي آيل للسقوط لوحدات سكنية كاملة التشطيب.

و"الدستور" التقت مع أحد العائدين إلى منزله بمنطقة مثلث ماسبيرو بعد التطوير، ويدعى شعبان حسين، والذي قال إنه كان يسكن برفقة زوجته داخل غرفة صغيرة في منطقة مثلث ماسبيرو، حيث أن الغرفة كانت خالية تمامًا من أي خدمات توفر له الراحة والهدوء، إلي جانب عدم وجود حمام خاص به داخل الغرفة.

ولفت إلى أن ذلك كان يجعله يذهب يوميًا مع زوجته للحمام العمومي الموجود داخل المنطقة وينتظر دوره في الدخول، وهذا كان يسبب له الإحراج الشديد، مشيرًا إلى أن المنطقة بالكامل كانت خالية من أي خدمات، لذلك كان يذهب خارج المنطقة لشراء متطلباتهم، كما أن انتشار العشش والمنازل الآلية للسقوط في المنطقة جعل حالة من عدم الارتياح للسكان، وجعل حالتهم النفسية والصحية تسوء يومًا تلو الآخر.

وأضاف أن كل ذلك تغير تمامًا بعد عمليات التطوير والتجميل التي شاهدتها منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تبدل المشهد رأسًا على عقب، والعشش والمنازل الآلية للسقوط أصبحت مباني وعقارات ضخمة جديدة بها جميع الخدمات التي توفر لسكانها الحياة الآمنة الهادئة، كما أن تبديل مناظر العشوائيات بمناظر جمالية وأشجار ونباتات، جعلت الحالة النفسية والصحية للسكان في تحسن مستمر.

وأوضح أن الوحدة السكنية التي تم استلامها بعد عملية التطوير بها جميع الخدمات التي يحتاجها، كما يوجد بها حمام خاص به، وذلك لم يجعله يشعر بالإحراج مره اخرى.

وأشار إلى أن جميع العائدين يدعون للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما أنقذ حياتهم ووفر لهم حياة راقية كريمة تليق بهم، بعدما عانوا لسنوات طويلة داخل عشش ومنازل آلية للسقوط، وذكر أن العائدون لمنازلهم ذهبوا لمهندسي المشروع ووجهوا لهم الشكر والتقدير بعدما نفذوا المشروع على أعلى مستوى ودقه في جميع المرافق والخدمات.