السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لاعبة المؤسسة العسكرية الرياضية بسنت حميدة تحصد الذهبية في بطولة "هينجلو"

بسنت حميدة
بسنت حميدة

نجحت لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بسنت حميدة، في تحقيق إنجاز تاريخي، يضاف لسجل الرياضة المصرية، بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال منافسات بطولة ملتقى "هينجلو" لألعاب القوى المقامة بدولة هولندا.

يأتي ذلك ضمن بعثة المنتخب المصرى لألعاب القوى، حيث نجحت اللاعبة فى إجتياز سباق 200م عدو بزمن قدره 22:41ث، وتحطيم الرقم القياسى المصرى والعربى في سباق 200م عدو ليسجل باسم اللاعبة.
جدير بالذكر أن اللاعبة بهذه النتيجة تأهلت لبطولة العالم لألعاب القوى في بودابست بالمجر هذا العام، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
كما قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول ودوره الفاعل في إعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري العظيم القادر على رفع العلم المصري، خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية.

كما هنأت أيضاً اللاعبة بسنت حميدة على تحقيقها العديد من الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الإقليمية والعالمية .

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