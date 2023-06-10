9 اجتماعات لـ "صناعة النواب" خلال الأسبوع الجاري لمناقشة عدة طلبات إحاطة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، 9 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، حيث تعقد اللجنة 3 اجتماعات غدًا الاحد.



وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول غدًا الاحد موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد، حسبما ورد بطلب الإحاطة.



وفي اجتماعها الثاني غدًا تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد القط، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وفي اجتماعها الثالث غدًا تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة استثمارية للمشروعات التي توفر العملة الصعبة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.



كما تعقد اللجنة يوم الاثنين 3 اجتماعات، حيث تناقش في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمود عصام، بشأن تأخر إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وفي اجتماعها الثاني يوم الأثنين تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات تركي، بشأن المغالاة في قيمة تقنين الأراضي الصناعية بمنطقة ميرغم بمحافظة الإسكندرية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الاثنين موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بمنطقتي (برج العرب - أم زغيو)، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الثلاثاء، حيث تناقش في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ 6 مصانع جديدة للعمل في مجال الغزل والنسيج، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وفي اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب عبدالرحيم الغول، بشأن عدم إلحاق خريجي دفعات معهد الفلزات ومدرسة التدريب التابعة لشركة مصر للألومنيوم، للالتحاق بمصنع الألومنيوم، حسبما ورد بطلب الإحاطة، كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم استكمال تسليم باقي الوحدات الصناعية في المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، وعدم تقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.