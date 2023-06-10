السبت 10 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي جولة الرئيس السيسي الإفريقية تاريخية وحققت مكاسب عديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأفريقية التي شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، حققت مصر من خلالها إنجازات على الصعيدين القاري و السياسي، و أبرزها تسليم رئاسة الكوميسا إلى زامبيا. 

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يزور عددًا كبيرًَا من الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية، مثل رواندا والجابون وغينيا كوناكري وجنوب السودان.

وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر حققت عدة مكاسب من الجولة أبرزها التعاون مع تجمع تجاري كبير جدًا من خلال الكوميسا التي تجمع 22 دولة أفريقية، كما أن مصر وقعت اتفاقيات التجارة الحرة وإنجازها يحسب لها ومنظمة الكوميسا ودعم المشروعات الخاصة بالإطار الإفريقي.

ئيس عبد الفتاح السيسي 22 دولة التجارة الحرة الدول الافريقية المشروعات جولة الرئيس السيسي الإفريقية جنوب السودان

الأكثر قراءة

الأسعار.. حزن الحزن

رئيس جامعة قناة السويس يشيد بتنظيم الامتحان ويستطلع آراء الطلاب

الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: تجربتنا ناجحة ونتائج الدفعات السابقة مبشرة

محافظ القاهرة يسلم تأشيرات الحج لأول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

مياه أسيوط تعلن عن ضعف المياه بمدينة منفلوط ١١ ساعة

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الأسعار.. حزن الحزن

حسين دعسة

ترسانات الموت، تصبح أحيانا ترسانات الديمقراطية

ماجد حبته

.. وأول زيارة رئاسية لموزمبيق!

صفاء النجار

كيف يعمل الابتكار؟.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5-3»

د.كريمة الحفناوى

النقابات والحوار الوطنى

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية

اعتقال فتاة فى بلدة حوارة بفلسطين

إضراب شامل وتظاهرات احتجاجًا على جرائم القتل داخل أراضى الـ48