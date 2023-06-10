كاتب صحفي جولة الرئيس السيسي الإفريقية تاريخية وحققت مكاسب عديدة

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأفريقية التي شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، حققت مصر من خلالها إنجازات على الصعيدين القاري و السياسي، و أبرزها تسليم رئاسة الكوميسا إلى زامبيا.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يزور عددًا كبيرًَا من الدول الإفريقية خلال السنوات الماضية، مثل رواندا والجابون وغينيا كوناكري وجنوب السودان.

وأكد الكاتب الصحفي، أن مصر حققت عدة مكاسب من الجولة أبرزها التعاون مع تجمع تجاري كبير جدًا من خلال الكوميسا التي تجمع 22 دولة أفريقية، كما أن مصر وقعت اتفاقيات التجارة الحرة وإنجازها يحسب لها ومنظمة الكوميسا ودعم المشروعات الخاصة بالإطار الإفريقي.