السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يدخل فى مفاوضات مع الفرنسي بنجامين بافارد لضمه هذا الصيف

بافارد
بافارد

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع الفرنسي بنجامين بافارد مدافع بايرن ميونخ الألماني.

وقال تقرير صحيفة “بيلد” الألمانية، إن إدارة ليفربول بالفعل دخلت في مفاوضات مع وكيل أعمال الدولي الفرنسي لبحث إمكانية ضمه هذا الصيف.

ويريد الريدز تعزيز خط دفاعه هذا الموسم، حيث يطمح الألماني يورجن كلوب في دعم صفوف الفريق بعد صفقة الأرجنتيني ماك أليستر.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، عن تعاقده رسميًا مع النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط برايتون، خلال فترة الميركاتو الصيفي في أولى صفقاته الصيفية.

صاحب الـ27 عامًا ينتهي عقده مع البافاري في صيف 2024، ويرغب في خوض تجربة جديدة، حيث يسعى برشلونة أيضًا لضمه هذا الصيف.

بافارد لعب هذا الموسم 42 مباراة بجميع المسابقات سجل 7 أهداف وصنع هدفا، وكان بافارد انتقل لصفوف بايرن في يناير 2019 قادمًا من شتوتجارت مقابل 5 سنوات.

ولعب بافارد 162 لقاء مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات وسجل 12 هدفًا وتوج بـ11 لقبا.

ليفربول بافارد بنجامين بافارد بايرن ميونخ كلوب

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