السبت 10 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إغلاق آخر مفاعل فى محطة زابوريجيا النووية بسبب الفيضانات

محطة زابوريجيا النووية
محطة زابوريجيا النووية

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن إغلاق آخر مفاعل في محطة زابوريجيا النووية جراء استمرار القتال والفيضانات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. 

وفي وقتٍ سابق، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 487 طفلًا وإصابة 1014 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24 فبراير 2022.

وأضاف أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ464 حالة، تليها خاركييف بـ283 حالة، وفي كييف 128 حالة، وفي خيرسون 105 حالات، موضحًا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

محطة زابوريجيا إغلاق محطة زابوريجيا الفيضانات أوكرانيا روسيا

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