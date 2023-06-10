السيسى خلال تناول الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية: "جهزوا نفسكم كويس لبكرة" (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدريبات الكفاءة البدنية لطلاب الأكاديمية العسكرية.

وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع متدربة بالأكاديمية للعمل بالوظائف الحكومية بوزارة النقل، حول نجاح التجربة، مؤكدة نجاحها وبشدة لما حصلن عليه من كفاءة عالية وقوة بدنية لازمة، وإدارة الوقت والالتزام وفهم جيد للأمور، قائلة: "التجربة مفيدة جدا لينا يا فندم".

كما وجه الرئيس السيسي كلمة للطلاب بالأكاديمية العسكرية خلال مشاركته وجبة الإفطار، قائلا: "انتوا بكرة فجهزوا نفسكم لبكرة كويس.. ربنا يوفقكم".