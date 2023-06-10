تقرير: الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع أليجري بعرض ضخم

بات الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، على قائمة اهتمام الأندية السعودية التي تريد التعاقد معه في الصيف.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي والفرنسي، يوم 10 يونيو الجاري، وحتى يوم 1 سبتمبر المقبل.

بينما تبدأ فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني، الإيطالي والألماني، يوم 1 يوليو وحتى يوم 1 سبتمبر المقبلين.

عرض سعودي للتعاقد مع أليجري من يوفنتوس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن هناك بعض من مسئولي الدوري السعودي أجروا محادثات مكثفة مع أليجري خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن المبعوثين دخلوا في محادثات مع أليجري دامت لمدة يومين بشأن الحصول على خدماته في الموسم الجديد 2023-2024.

وتكهنت الصحيفة الإيطالية، أن يكون هذا العرض من قِبل نادي الهلال السعودي، خاصة أنهم يبحثون عن مدرب جديد وقوي، على أن يحصل أليجري على 3 أو 4 أضعاف راتبه مع يوفنتوس.

واعتمدت الصحيفة الإيطالية في توقعاتها، على محاولات نادي الهلال في التعاقد مع تيتي، المدير الفني السابق لمنتخب البرازيل، في وقت سابق قبل أن تفشل الصفقة.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، إلى احتمالية وجود اجتماع في الساعات القادمة بين المفاوض السعودي وأليجري، في مونتي كارلو.

وتواصل الأندية السعودية سعيها لإبرام صفقات قوية من العيار الثقيل بضم نجوم كرة القدم سواء لاعبين أو مدربين، وذلك في إطار خطة السعودية لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، وترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال هؤلاء النجوم.

في المقابل، يبدو أن أليجري سيُفضّل البقاء مع يوفنتوس لمدة موسم إضافي، رغم تراجع نتائج الفريق في الموسم المنصرم 2022-2023.

وتولى أليجري مسئولية تدريب فريق يوفنتوس لفترتين، حيث كانت الفترة الأولى من يوليو 2014 حتى يونيو 2019، وقاد الفريق في 271 مباراة، حقق خلالهم 191 انتصارًا، و41 تعادل، بينما تلقى 39 هزيمة.

أما الولاية الثانية بدأت منذ مايو 2021 حتى الآن، وقاد الفريق في 108 مباراة، حقق خلالهم 58 انتصارًا، و21 تعادل، بينما تلقى 29 هزيمة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب الإيطالي، صاحب الـ55 عامًا، رفقة يوفنتوس في يونيو 2025.