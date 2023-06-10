إصابة 5 مواطنين فى انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعا إلى المستشفى.